Власти и ученые Севастополя занялись укреплением побережья города

Как укрепить берег Севастополя? Севприроднадзор собирает мнения экспертов, чтобы создать единую схему берегоукрепления, за разработку которой в городе никогда не брались.

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Учёные из ведущих университетов, специалисты Севприроднадзора и севастопольского экоцентра составляют генеральную схему берегоукрепления. В зоне внимания – все побережье города.

«Это порядка 160 километров, – говорит Юлия Гаврилова, начальник управления регулирования природопользования и разрешительной деятельности главного управления природных ресурсов и экологии г. Севастополя, – но некоторые зоны, которые уже освоены, например, набережные, либо расположение каких-то иных объектов, естественно учитывается схемой, но работой будет охватываться вся территория города».

Сегодня в Севастополе более 100 обвалоопасных участков. 20 из них находятся на Северной стороне. Сегодня оползень в Учкуевке в районе мыса Толстый специалисты называют самым опасным в Севастополе. К движению грунта приводят сразу 2 причины. Снизу пласт земли размывает море. Сверху – идет сброс нечистот, потому что в домах нет канализации.

Согласно памятке, размещенной на сайте правительства Севастополя, в случае обвала грунта на частной земле отвечать за последствия, будь то ущерб имуществу или вред здоровью человека, должен собственник. Так, укреплять берег на мысе Толстый должны хозяева повисших над обрывом владений. Но способов – десятки – рассказывает геолог Алексей Фёдоров. Так, в прибрежной зоне между долиной реки Бельбек и турбазой Мокроусова свою эффективность показало террасирование, сделанное в 70-х.

«Раньше был очень крутой, обрывистый склон, – вспоминает Алексей Федоров, – пляжа здесь практически не было, были глыбы вместо пляжа, то есть здесь, наверное, единственный участок, который говорит о том, что террасирование было применено правильно».

А на участке рядом с мысом Толстый несколько лет назад срезали часть склона и построили серпантин. Но прежде, чем принимать решение о способе берегоукрепления других территорий, нужно проводить комплексные исследования всего побережья.

«Если закрепить один какой-то участок, то есть сделать какие-то противооползневые, противообвальные мероприятия, это все в дальнейшем скажется на других участках, на соседних участках, и как правило сказывается – результат будет отрицательным, негативным», – объясняет Алексей Федоров.

Единый подход поможет и остановить исчезновение пляжей, уверены учёные Гидрофизического института. По их данным, из-за выемки гальки Севастополь потерял уже более трёх километров прибрежной насыпи.

«Многие думают, что вот лежит на пляже галька, и она будет вечно лежать, на самом деле она штормами стирается порядка 3-5% в год, то есть за 20-25 лет галька должна полностью обновляться – если ее не будет, будет разрушаться быстрее склон», – говорит Юрий Горячкин, ведущий научный сотрудник Морского гидрофизического института РАН.

Сейчас каждый собственник может копать на своем участке на глубину до 5 метров – то есть как раз снимать галечный слой, при условии, что будет использовать ископаемые для собственных нужд. Обязать не вывозить их с участка, а отдавать для подсыпки пляжа нужно законодательно – уверены ученые. Они уже выступили с такой инициативой. И собирают все предложения в один документ.

«Для каждого конкретного случая будет предложено решение, что нужно рекомендовать там строить. Это еще не расчет конкретного сооружения, но расстояния, глубины – все это будет рекомендовано. Это уже для проектировщиков, строителей, гидростроителей», – сообщил Владимир Артёменко, кандидат геолого-минералогических наук.

Схема берегоукрепления станет и руководством к действию для городских чиновников – говорят в Севприроднадзоре.

«Это отправная точка для того, чтобы дальше в рамках генплана департамент архитектуры мог планировать эти мероприятия. Департаменты общественной безопасности тоже могли проводить свои мероприятия в рамках берегоукрепления, также департамент городского хозяйства, который закладывает деньги на содержание подпорных стен», – говорит

Однако финансирование пока ограничено. Реализовать задуманное смогут в том случае, если Законодательное собрание утвердит нынешний проект бюджета города на ближайшие три года. Сейчас в нем заложено 5 миллионов рублей на работы в 2020 году и более 67-ми миллионов – в 2021-м.

Алена Давыдова, Антон Терешкин, Михаил Шурмель

Источник: Вести.Севастополь