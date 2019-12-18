Власти Крыма выплатят ветеранам по 50 тыс. рублей к юбилею Победы

Разовую выплату решено увеличить с 15 до 50 тысяч рублей.

«Мной одобрено решение об увеличении разовой выплаты к 9 мая участникам боевых действий с 15 тысяч рублей до 50 тысяч рублей», – заявил глава Крыма Сергей Аксёнов на заседании оргкомитета празднования юбилея Победы.

По его словам, это самое малое, что можно сделать для ветеранов. Кроме того, детям войны решено выделить по одной тысяче рублей. Граждан этой категории в Крыму проживает около 80 тысяч.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь