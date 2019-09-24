Власти пытаются остановить незаконное строительство на ул. Адмирала Макарова

Стройка идёт в стометровой защитной зоне объекта культурного наследия – дома №7. Как говорят в департаменте городского хозяйства, работы ведут на опасном участке: монтаж водопровода и канализации может привести к активизации оползня.

Есть ли у собственника документы на прокладку коммуникаций? Ответ дадут в городском Водоканале. Специалисты Севнаследия выехали на место, но собственника в доме не оказалось. С сотрудниками полиции и правительства общались временно живущие в нём люди. Владельцу направлено предписание остановить работы.

«Кроме протокола и направления протокола в суд, мы будем обращаться в суд в соответствии с гражданско-правовой процедурой и понуждать через суд гражданина данный объект капитального строительства снести», – заявил руководитель управления охраны объектов культурного наследия Михаил Рязанцев.

Однако стройка, возможно, будет продолжаться, говорят в Севнаследии. Один из примеров – строительство в защитной зоне “Северного форта” на горе Спилия, которое началось в прошлом году. Власти обратились в Балаклавский районный суд, но он принял решение в пользу собственника. Севнаследие планирует подать апелляцию.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь