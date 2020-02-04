Власти России повторно пригласили президента Турции в Крым

4 февраля 2020     5
Власти России повторно пригласили президента Турции в Крым

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков напомнил Реджепу Тайипу Эрдогану о том, что он был приглашён посетить полуостров и приглашение остаётся в силе.

«Президент Эрдоган имеет действующее приглашение от президента Путина посетить Крым и увидеть всё, что называется, из первоисточника», – отреагировал Дмитрий Песков на высказанную турецким лидером обеспокоенность положением крымских татар.

В марте 2019 года на встрече с общественностью в Крыму Владимир Путин рассказал, что пригласил президента Турции на открытие строящейся соборной мечети в Симферополе, сообщает ТАСС.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото: m24.ru

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

Власти России повторно пригласили президента Турции в Крым
Власти России повторно пригласили президента Турции в Крым

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков напомнил Реджепу Тайипу Эрдогану о том, что он был приглашён посетить полуостров и приглашение остаётся …


В Севастополе Лада протаранила иномарку, вылетев на встречную полосу
В Севастополе Лада протаранила иномарку, вылетев на встречную полосу

На Северной стороне столкнулись лоб в лоб два легковых автомобиля.   Водитель Жигулей не справился с управлением и выехал на встречную …


Свалки на улице Горпищенко будут ликвидированы в ближайшее время
Свалки на улице Горпищенко будут ликвидированы в ближайшее время

За последнее время в Департамент городского хозяйства Севастополя поступило более 50 жалоб и на состоянии городских улиц. Большинство из них …


Президиум ВФЛА сложил с себя полномочия
Президиум ВФЛА сложил с себя полномочия

Президиум Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) сложил с себя полномочия и подал в отставку. Об этом говорится в заявлении пресс-службы …


Руководители российской легкой атлетики ушли в отставку
Руководители российской легкой атлетики ушли в отставку

Призидиум Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) ушел в отставку. Об этом в понедельник, 3 февраля, сообщается на сайте организации. Источник: …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты