Власти России повторно пригласили президента Турции в Крым

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков напомнил Реджепу Тайипу Эрдогану о том, что он был приглашён посетить полуостров и приглашение остаётся в силе.

«Президент Эрдоган имеет действующее приглашение от президента Путина посетить Крым и увидеть всё, что называется, из первоисточника», – отреагировал Дмитрий Песков на высказанную турецким лидером обеспокоенность положением крымских татар.

В марте 2019 года на встрече с общественностью в Крыму Владимир Путин рассказал, что пригласил президента Турции на открытие строящейся соборной мечети в Симферополе, сообщает ТАСС.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото: m24.ru

Источник: Вести.Севастополь