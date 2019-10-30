Власти Севастополя хотят устранить монополию на рынке газоснабжения

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С сентября поставки голубого топлива начала и ещё одна организация с таким же названием, но государственная. Первые потребители – жители Качи, Полюшка, Вишнёвого. Людей предупредили: договоры с ПАО надо расторгнуть, а с ГУПом – заключить. Но стоит ли это делать сельчане сомневаются: коммерческий «Севастопольгаз» судится с городскими властями за право использовать сети. В деталях имущественного спора сегодня пытались разобраться потребители.

Жители Качи пытаются понять: почему за сентябрь они получили два счёта за голубое топливо? Какой поставщик требует оплаты обоснованно? ПАО «Севастопольгаз» или одноимённое государственное предприятие?

Но, как заверяют городские власти, сделать этого ПАО не сможет. И вот почему: до апреля этого года ПАО «Севстопольгаз» использовало городские сети по договору ссуды, то есть безвозмездно. После окончания срока действия договора, в правительстве решили его не продлевать. Одна из причин – множество нареканий на работу ПАО: задержки в оказании услуг, ошибки в начислении платы. Сети передали в хозяйственное управление ГУПа. Но в коммерческом «Севастопольгазе» с этим решением не согласны, рассказывает представитель этого предприятия.

«Есть определенная процедура прекращения договора ссуды, так вот департаментом эта процедура не была соблюдена в полной мере. Ими было принято решение о передаче того, чего у них ещё не было, поэтому это является предметом рассмотрения спора в суде», – говорит представитель ПАО «Севастопольгаз».

А пока судебные тяжбы продолжаются, газ в Качу, Полюшко, Орловку, садовое товарищество Вязовая роща, посёлок Солнечный поставляет только государственный «Севастопольгаз». В ближайшее время этот перечень дополнит Андреевка.

«С сентября мы заключили договор с «Черноморнефтегазом», закупили необходимые объёмы газа и оплатили его, как положено, за два месяца вперед», – объясняет директор ГУП «Севастопольгаз» Сергей Самойленко.

Чтобы избежать необоснованных долгов по счетам, которые присылает потребителям ПАО «Севастопольгаз», сельчанам советуют расторгнуть договор с этим предприятием. В планах городских властей изменить поставщика для всего города.

«Мы в ближайшее время перейдём к следующей ветке – ГРС «Холмовка», точно также мы будем ещё одну ветку развивать», – заместитель губернатора Севастополя Владимир Базаров.

Пока же первые потребители ГУПа в растерянности. Договоры с государственным предприятием заключили только некоторые сельчане. А второй счёт за газ – номинальный – получили все. В «платёжки! включили стоимость одного кубометра – это чуть больше четырёх рублей для каждого прописанного в квартире жильца. После оформления договора сумму пересчитают. Тариф тоже не окончательный: предварительно известно, что его ещё не утвердила Федеральная антимонопольная служба. Но спокойно обсудить смену поставщика не удалось: путаница с названиями, сложные юридические нюансы накалили дискуссию до предела, и люди решили покинуть зал, где проходило обсуждение.

«Те хотят продлить договор, те хотят… может мы и перейдём, никто ж не против, но сделайте это цивилизованно, без вот этой нервотрёпки, без этой кучи квитанций, зачем такое делать? Людей будоражить, люди пожилые вообще не понимают, что происходит», – жалуется жительница села Вишнёвое Галина Папшева.

Многим ещё и не просто доехать в город для оформления бумаг. Поэтому, как заявили в ГУПе «Севастопольгаз», в Каче со временем появится абонентская служба. Пока же, как заверил вице-губернатор Владимир Базаров, по вопросам газоснабжения можно обратиться к представителю предприятия, который будет приезжать в сёла. График его работы можно уточнить в муниципалитете.

Вероника Андреева, Сергей Буторин, Олесь Быков

Источник: Вести.Севастополь