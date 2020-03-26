ВМФ России пополнит новейший корвет «Ретивый» для патрулирования прибрежных вод

26 марта 2020     18
ВМФ России пополнит новейший корвет «Ретивый» для патрулирования прибрежных вод

Итоги недели на четырех флотах России

Главные темы рубрики:

– Специалисты полка радиационной, химической и биологической защиты Южного военного округа провели специальные учения по противодействию распространения опасной вирусной инфекции в закрытом военном гарнизоне.

– Моряки Каспийской флотилии провели учения по борьбе за живучесть корабля. В затопляемый отсек подали воду, поэтому ситуация была максимально приближена к реальной.

– Соединения морской пехоты Тихоокеанского флота обстреливают лавиноопасные участки на Камчатке.

– На Балтийском флоте прошли учения по переброске боевой техники на быстроходных десантных катерах для высадки на необорудованное побережье.

– На Северной верфи спущен на воду новейший корвет «Ретивый». Это пятый серийный корабль проекта 20380.

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

СМИ: ФИФА подготовила рекомендации по контрактам игроков в связи с остановками чемпионатов
СМИ: ФИФА подготовила рекомендации по контрактам игроков в связи с остановками чемпионатов

18:36 Международная федерация футбола (ФИФА) считает, что текущие контракты игроков и тренеров следует продлить до окончания перенесенных из-за коронавируса национальных …


Налог на доходы со вкладов начнёт удерживаться с 2022 года
Налог на доходы со вкладов начнёт удерживаться с 2022 года

18:38 Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что налог на доходы по банковским вкладам свыше одного миллиона рублей начнёт удерживаться …


Подразделения МВД перестанут принимать россиян из-за коронавируса
Подразделения МВД перестанут принимать россиян из-за коронавируса

Подразделения МВД временно перестанут принимать россиян из-за коронавируса. Об этом в четверг, 26 марта, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД Ирина …


Появились подробности спасения жильцов дома в Магнитогорске после взрыва
Появились подробности спасения жильцов дома в Магнитогорске после взрыва

Очевидцы взрыва и пожара в жилом доме в Магнитогорске раскрыли подробности спасения жильцов квартиры, в которой произошло ЧП. Их слова …


Названа возможная причина взрыва и пожара в жилом доме в Магнитогорске
Названа возможная причина взрыва и пожара в жилом доме в Магнитогорске

Причиной взрыва и пожара в жилом пятиэтажном доме в Магнитогорске могла стать утечка газа. Об этом сообщил источник ТАСС в …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты