Внезапная проверка экипажей прошла на кораблях ЧФ в Новороссийске

17 августа 2019     13
Внезапная проверка экипажей прошла на кораблях ЧФ в Новороссийске

На кораблях  Новороссийской военно-морской базе Черноморского флота прошла внезапная проверка готовности экипажей к борьбе за живучесть кораблей, сообщила пресс-служба флота в субботу.

Моряки провели комплекс мероприятий по тушению пожара на корабле, ликвидации пробоин в корпусе и устранению поступления забортной воды.

Военнослужащие проходили проверку на специальном учебно-тренировочном комплексе. Его помещения позволяют экипажам корабля отработать борьбу за живучесть корабля в условиях, максимально приближенных к реальности.

В результате проверки экипажи всех кораблей были оценены на “хорошо” и “отлично”.


Источник: Вести.Севастополь

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