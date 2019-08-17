Внезапная проверка экипажей прошла на кораблях ЧФ в Новороссийске

На кораблях Новороссийской военно-морской базе Черноморского флота прошла внезапная проверка готовности экипажей к борьбе за живучесть кораблей, сообщила пресс-служба флота в субботу.

Моряки провели комплекс мероприятий по тушению пожара на корабле, ликвидации пробоин в корпусе и устранению поступления забортной воды.

Военнослужащие проходили проверку на специальном учебно-тренировочном комплексе. Его помещения позволяют экипажам корабля отработать борьбу за живучесть корабля в условиях, максимально приближенных к реальности.

В результате проверки экипажи всех кораблей были оценены на “хорошо” и “отлично”.



Источник: Вести.Севастополь