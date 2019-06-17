Внести замечания в отчет кадастровой оценки объектов капстроя севастопольцы могут до августа

17 июня 2019     22
Внести замечания в отчет кадастровой оценки объектов капстроя севастопольцы могут до августа

Росреестр проверил промежуточные отчетные документы государственной кадастровой оценки объектов капитального строительства в Севастополе, сообщила пресс-служба департамента по имущественным и земельным отношениям (ДИЗО) города.

«Согласно п. 15 статьи 14 Федерального закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ «о государственной кадастровой оценке» замечания к промежуточным отчетным документам предоставляются в течении 50 дней со дня размещения сведений и материалов в фонде данных», – говорится в сообщении.

В Севастополе замечания к отчету принимаются «Центром государственной кадастровой оценки» до 2 августа включительно. Отправить их можно почта, с помощью сети “Интеренет” или принести лично. Образец составления документа можно найти на сайте ДИЗО. В дополнение к нему могут быть приложены документы, подтверждающие наличие ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, а также декларация о характеристиках объекта недвижимости.

Источник: Вести.Севастополь

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