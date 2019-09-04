Вничью закончился матч команд «Севастополь» и «Евпатория»

Ни одной из команд не удалось успешно реализовать игровые моменты.

Со счетом 1:1 закончился матч лидеров турнирной таблицы, команд «Севастополь» и «Евпатория». Гол, забитый севастопольцами на девятой минуте, не был засчитан арбитром из-за положения вне игры.

Напомним, у обоих клубов, после трёх игр, по три победы. Действующие чемпионы и хозяева поля имеют психологическое преимущество. «Евпатория» – непростой соперник и тоже становилась победителем чемпионата КФС 2017-2018 годов.

Информационная служба «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь