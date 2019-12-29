Водителей Крыма предупреждают о гололедице и тумане

29 декабря 2019     24
Водителей Крыма предупреждают о гололедице и тумане

В связи со сложными метеоусловиями автомобилистов просят выезжать на дороги на подготовленных машинах и быть предельно внимательными.

«Согласно метеоданным в Крыму, местами ожидается небольшой мокрый снег. В отдельных районах туман. На многих участках дорог наблюдаются заморозки, гололедица и туман», – рассказал глава МЧС республики Сергей Шахов.

По его словам, к 06:00 29 декабря обработано 14 километров дорог полуострова. На это израсходовано 20 тонн песчано-солевой смеси.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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