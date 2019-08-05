Водитель автомобиля, упавшего с обрыва в Николаевке, умер в реанимации

5 августа 2019     25
Водитель автомобиля, упавшего с обрыва в Николаевке, умер в реанимации

Целую неделю мужчина пролежал в коме, а накануне, 4 августа, его сердце остановилось. По словам брата погибшего, 30 июля – в тот день, когда произошло ДТП, он поставил автомобиль ВАЗ-21010 на ручной тормоз на обочине дороги и лег отдыхать.

Это было в поселке Николаевка Симферопольского района. В определенный момент ручной тормоз перестал удерживать машину, она покатилась вниз и упала с 10-метрового обрыва на прибрежную полосу.

Упавший автомобиль не сразу заметили другие водители, и мужчине довольно долго пришлось ждать помощи. Чтобы извлечь его из искорёженного автомобиля, спасатели разрезали двери. По словам брата, водитель не был пьян, как об этом писали пользователи соцсети ВКонтакте, где шло обсуждение ДТП.  

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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