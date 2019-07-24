Водитель погиб в ДТП в Крыму

«Водитель автомобиля «ГАЗ-2705», двигаясь со стороны г.Феодосии в сторону г.Керчь, по неустановленным причинам принял влево, выехал левой передней частью автомобиля на полосу, предназначенную для встречного движения, в результате чего совершил столкновение с автомобилем «МАЗ 5440A5-370-030» с полуприцепом, двигавшимся во встречном направлении в сторону г.Феодосии», – говорится в сообщении

Сегодня утром недалеко от села Новосёловка Ленинского района произошло ДТП, в котором погиб водитель автомашины «ГАЗ-2705», сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

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