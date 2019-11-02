Водитель попал под колёса собственного грузовика

На территории автотранспортного предприятия в Судаке водитель КамАЗа погиб под колёсами собственного автомобиля, сообщает пресс-служба УМВД по Республике Крым.

Мужчина 1965 года рождения во время стоянки не принял необходимые меры для фиксации машины. Грузовик начал самопроизвольное движение и наехал на водителя, находившегося рядом.

От полученных травм мужчина скончался. По факту ДТП проводится проверка. Её материалы передадут в следственные органы для принятия процессуального решения.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь