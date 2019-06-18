Водитель пострадал в ДТП на трассе в Крыму

Водитель пострадал в ДТП на дороге “Судак-Алушта” в районе села Веселое, сообщила пресс-служба МЧС по Республике Крым во вторник.
Авария с участием автомобилей «ВАЗ-2111» и «Opel Omega» произошла накануне днем.
Как сообщил Министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов, в ДТП пострадал водитель ВАЗа, самостоятельно покинувший транспортное средство до прибытия спасателей.
Автомобиль «Opel Omega»после столкновения вынесло в кювет.
«На месте ДТП спасателями были проведены все необходимые мероприятия по пожарной безопасности, а также обеспечено беспрепятственное движение для других транспортных средств», – рассказал Сергей Шахов.
Источник: Вести.Севастополь