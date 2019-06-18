Водитель пострадал в ДТП на трассе в Крыму

«На месте ДТП спасателями были проведены все необходимые мероприятия по пожарной безопасности, а также обеспечено беспрепятственное движение для других транспортных средств», – рассказал Сергей Шахов.

Как сообщил Министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов, в ДТП пострадал водитель ВАЗа, самостоятельно покинувший транспортное средство до прибытия спасателей.

Авария с участием автомобилей «ВАЗ-2111» и «Opel Omega» произошла накануне днем.

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