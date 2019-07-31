Водитель троллейбуса Симферополь- Ялта вез пассажиров, находясь под действием наркотика

31 июля 2019     27
Водитель троллейбуса Симферополь- Ялта вез пассажиров, находясь под действием наркотика

На Ангарском перевале водитель троллейбуса, ехавшего из столицы Крыма в Ялту, пересек двойную сплошную и выехал на встречную полосу. Его остановили сотрудники ГИБДД, они и обратили внимание, что водитель кажется пьяным.

От медосвидетельствования мужчина отказался, и на него был составлен протокол. Как сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым, позже водитель признался, что накануне выезда в рейс он курил марихуану. Все пассажиры были пересажены в следующий троллейбус. А материалы в отношении мужчины переданы в суд.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото с сайта allcrimea.ru

Источник: Вести.Севастополь

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