Водитель троллейбуса Симферополь- Ялта вез пассажиров, находясь под действием наркотика

На Ангарском перевале водитель троллейбуса, ехавшего из столицы Крыма в Ялту, пересек двойную сплошную и выехал на встречную полосу. Его остановили сотрудники ГИБДД, они и обратили внимание, что водитель кажется пьяным.
От медосвидетельствования мужчина отказался, и на него был составлен протокол. Как сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым, позже водитель признался, что накануне выезда в рейс он курил марихуану. Все пассажиры были пересажены в следующий троллейбус. А материалы в отношении мужчины переданы в суд.
Служба информации «Вести – Севастополь»
Фото с сайта allcrimea.ru
Источник: Вести.Севастополь