Водителям-иностранцам придется оплачивать дорожные штрафы на территории России

Водители, управляющие автомобилями с иностранными номерами, привлекаются к ответственности, в том числе – на основании материалов, полученных с камер автоматической фиксации административных правонарушений. Если в ходе служебной деятельности инспектор ДПС выявит водителя, у которого имеются неоплаченные штрафы с камер фотофиксации, то он вправе доставить данного водителя в центр автоматической фиксации административных правонарушений ГИБДД, где на основании фотоснимков с нарушениями ПДД водителю выписывают штраф за каждое его нарушение.

Кроме того, если инспектор ДПС выявит нарушения, связанные с ввозом автомобиля из другого государства, то он вправе прибегнуть к помощи сотрудников таможенной службы. Водителю это грозит штрафом от полутора до двух с половиной тысяч рублей вплоть до конфискации транспортного средства.

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Источник: Вести.Севастополь