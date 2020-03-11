Водоканал ждет от севастопольцев сообщений об открытых люках

Департамент городского хозяйства и ГУПС «Водоканал» просит севастопольцев сообщать диспетчеру об обнаружении в городе открытых или разрушенных колодцев.⠀
Если у Вас есть информация об открытом или разрушенном колодце, сообщите, пожалуйста, о его местонахождении в дежурно-диспетчерский отдел ГУПС «Водоканал» по телефонам 54-42-68 и 54-47-80. Служба работает в круглосуточном режиме. Вы также можете оставить информацию в аккаунте ГУПС «Водоканал» @vodokanal_sevastopol.
Желательно указать адрес, какой-либо ориентир или фото с привязкой к местности.Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь