Водоканал ждет от севастопольцев сообщений об открытых люках

Департамент городского хозяйства и ГУПС «Водоканал» просит севастопольцев сообщать диспетчеру об обнаружении в городе открытых или разрушенных колодцев.⠀

Если у Вас есть информация об открытом или разрушенном колодце, сообщите, пожалуйста, о его местонахождении в дежурно-диспетчерский отдел ГУПС «Водоканал» по телефонам 54-42-68 и 54-47-80. Служба работает в круглосуточном режиме. Вы также можете оставить информацию в аккаунте ГУПС «Водоканал» @vodokanal_sevastopol.

Желательно указать адрес, какой-либо ориентир или фото с привязкой к местности.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь