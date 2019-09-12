«Водоканал» обязали устранить сток неочищенных вод у пляжа Хрустальный

12 сентября 2019     20
«Водоканал» обязали устранить сток неочищенных вод у пляжа Хрустальный

Работы на коллекторе в районе Артиллерийской бухты необходимо завершить в течение 12 месяцев.

Севастопольская природоохранная прокуратура подала иск в суд с требованием обязать ГУП «Водоканал» устранить нарушения природоохранного Законодательства и законодательства в сфере благополучии населения.

Установлено, что в ведении «Водоканала» находится сбросный коллектор ливневых сточных вод у пляжа Хрустальный, через который они неочищенными попадают в акваторию Чёрного моря.

Прокуратура предъявила в Ленинский районный суд Севастополя исковое заявление о возложении на ГУП обязанности устранить выявленные нарушения. Суд требование удовлетворил.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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«Водоканал» обязали устранить сток неочищенных вод у пляжа Хрустальный
«Водоканал» обязали устранить сток неочищенных вод у пляжа Хрустальный

Работы на коллекторе в районе Артиллерийской бухты необходимо завершить в течение 12 месяцев. Севастопольская природоохранная прокуратура подала иск в суд …



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