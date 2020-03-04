Водоканал Севастополя открыл новый расчетный центр

Для удобства горожан “Водоканал” сегодня открыл ещё один расчётный центр на улице Суворова, 39А. Визит сюда для оплаты услуг может быть не самым быстрым способом. Всё же гораздо быстрее перечислить деньги онлайн. Но и те, кто решат прийти лично, оценят некоторые преимущества.

Первое и главное – здесь можно получить помощь человека. Шесть операторов, которые помогут заключить договор, проконсультируют. Здесь же можно провести оплату. 6 касс принимают как карты, так и наличные.

“Абонент может оплатить в кассах ГУПС “Водоканал” за услуги водоснабжения без комиссии. Но для удобства потребителей будут также установлены терминалы самообслуживания, в которых также можно будет произвести оплату, но уже с комиссией”, – сообщила Мария Патлаенко, начальник службы сбыта ГУП “Водоканал”.

Ещё одна полезная возможность – в расчётном центре можно сверить показания и предыдущие платежи. С января “Водоканал” вернулся к прямым расчётам с горожанами и теперь сам ведёт учёт.

“Мы можем произвести в любое время по желанию абонента контрольный съем показаний его водомера и на основании этого вести начисление того объема, который абонент потребил. Не то, что ему как раньше начислял ЕИРЦ по норме”, – объяснил директор ГУП “Водоканал” Николай Перегуда.

Стоит учесть, что с открытием расчётного центра на улице Суворова, Водоканал перестаёт принимать абонентов по прежнему адресу на Адмирала Октябрьского, 4.

Власти надеются, что удобство оплаты повлияет и на платёжную дисциплину.

“Не надо идти в сам Водоканал для получения перерасчетов. А именно здесь на участках можно получить эту информацию. Это упрощает, и логистику, и время”, – считает Евгений Горлов, и.о. директора департамента городского хозяйства г. Севастополя.

Новый расчётный центр – самый большой в Севастополе. Действуют ещё шесть во всех районах города. Без изменений – номер контакт центра для потребителей: 8 800-733-33-03. В силе остаются все ранее доступные способы оплаты.

Не забудьте, что передавать показания водомеров нужно до 25 числа каждого месяца. Тогда обслужить вас в расчётном центре смогут максимально быстро.

Олег Смирнов, Александр Попов

Источник: Вести.Севастополь