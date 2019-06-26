Водоканал Севастополя сбрасывает сточные воды к пляжу Хрустальный

ГУП “Водоканал” сбрасывает сточные воды, не прошедшие очистки, в акваторию Артбухты. Это показала совместная проверка Севастопольской межрайонной природоохранной прокуратуры, Центра гигиены и эпидемиологии и Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по РК и Севастополю.

Сбросный коллектор находится как раз в районе пляжа Хрустальный. Никаких очистных сооружений там нет, что создает угрозу загрязнения моря и прибрежной зоны. Так в середине июня пляж Хрустальный уже закрывали для купания. Пробы воды, взятые Роспотребнадзором, тогда не соответствовали СанПиНу, но 19 июня зону отдыха открыли.

Прокуратура обратилась в Ленинский районный суд с требованием обязать Водоканал устранить нарушения, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото с сайта karta-krym.com

Источник: Вести.Севастополь