Водолазы "Эпрона" подняли со дна моря фрагменты самолёта времён Великой Отечественной войны

21 декабря 2019     30
Водолазы "Эпрона" подняли со дна моря фрагменты самолёта времён Великой Отечественной войны

Водолазы спасательного судна Черноморского флота работали глубине на 80 метров в Чёрном море. О находках сообщает пресс-служба флота.

Историческая находка – фрагменты пикирующего бомбардировщика “Пе-2” – были обнаружены вблизи побережья Джубги, Краснодарский край. Со дна подняли два двигателя и часть крыла. Флюзеляж и часть второго крыла так и остались под водой – их поднимут позже, когда позволят погодные условия. Четверо водолазных специалистов спасательного судна “Эпрон” также провели предварительные исследования с помощью телеуправляемого подводного аппарата. 

Позже специалисты очистят находки, и если удастся узнать номера двигателей, пулемётов и другие данные, начнут выяснять информацию о бомбардировщике и его экипаже.

Служба информации «Вести – Севастополь»

фото oruzhie.info

Источник: Вести.Севастополь

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