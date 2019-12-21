Водолазы "Эпрона" подняли со дна моря фрагменты самолёта времён Великой Отечественной войны

Водолазы спасательного судна Черноморского флота работали глубине на 80 метров в Чёрном море. О находках сообщает пресс-служба флота.Историческая находка – фрагменты пикирующего бомбардировщика “Пе-2” – были обнаружены вблизи побережья Джубги, Краснодарский край. Со дна подняли два двигателя и часть крыла. Флюзеляж и часть второго крыла так и остались под водой – их поднимут позже, когда позволят погодные условия. Четверо водолазных специалистов спасательного судна “Эпрон” также провели предварительные исследования с помощью телеуправляемого подводного аппарата.
Позже специалисты очистят находки, и если удастся узнать номера двигателей, пулемётов и другие данные, начнут выяснять информацию о бомбардировщике и его экипаже.
Служба информации «Вести – Севастополь»
фото oruzhie.info
Источник: Вести.Севастополь