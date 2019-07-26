Воду на проспекте Генерала Острякова дадут к вечеру

К 17:00 вода снова появится на улицах Николая Музыки, Генерала Острякова, Олега Кошевого, Куликово поле.

В связи с аварийными работу воду в районе проспекта Генерала Острякова включат к вечеру, сообщил севастопольский “Водоканал”.

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