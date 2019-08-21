Военная полиция Севастополя отрабатывала навыки, которые могут пригодиться в командировках в Сирию

Защитить колонну от диверсантов и отбить атаку на блокпост. На полигоне в бухте Казачья прошли специальные учения военной автоинспекции и военной полиции.

По легенде, условный противник выстрелом из гранатомёта подбивает бронемашину “Тайфун”, которая следует во главе колонны, охраняя конвой. Экипаж покидает обездвиженный транспорт и открывает огонь по диверсантам. Несколько минут – и цели уничтожены.

Затем военные отрепетировали атаку на КПП – дежурный подходит к водителю грузовика и при попытке проверить документы получает ранение. Бронетранспортёр блокирует большегруз, группа стрелков обезвреживает нападающих. Практически каждый из комендантов по два-три раза был в командировках в Сирийской Арабской Республике, и все тактические упражнения основаны на опыте решения реальных боевых задач.

«Работа в Сирийской Арабской Республике при обеспечении гуманитарных акций, сопровождении колонн ООН, с беженцами – это именно то, что мы в конечном итоге все равно в следующем году опять поедем и будем всю теорию воплощать в практических действиях», – говорит Виктор Зайцев, заместитель начальника штаба Военной полиции ЮВО.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь