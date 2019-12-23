Военному оркестру Росгвардии исполнилось 5 лет

В честь юбилея оркестра севастопольского полка Южного округа войск национальной гвардии Российской Федерации в Севастополе состоялся праздничный концерт.
Коллектив подготовил для слушателей новую программу. Прозвучали и мелодии отечественных композиторов, и популярные современные эстрадные мелодии. Овации вызвало исполнение военными музыкантами под руководством заслуженного деятеля искусств Республики Крым Валентина Таева композиции «Верните память». Она написана официальным представителем МИД России Марией Захаровой.
В концерте приняли участие коллективы, которые когда-либо выступали с оркестром Росгвардии. Нескольких исполнителей наградили почетными грамотами и благодарностями от Законодательного собрания и правительства Севастополя.
Источник: Вести.Севастополь