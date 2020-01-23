Военнослужащие Тихоокеанского флота вызвали сход лавины с Вилючинского вулкана

В охваченном эпидемией Китае люди в панике штурмуют продуктовые магазины и больницы (ФОТО, ВИДЕО) Периодически появляется информация о симптомах нового вируса среди россиян, однако ни один случай не подтвердился. Вечером 22 января из аэропорта «Пулково» в Санкт-Петербурге …

