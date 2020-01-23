Военнослужащие Тихоокеанского флота вызвали сход лавины с Вилючинского вулкана

Итоги недели на четырех флотах России
Главные темы рубрики:
– Морские пехотинцы Тихоокеанского флота вместе со специалистами Камчатского противолавинного центра провели предупредительный спуск снежных масс в районе Вилючинского вулкана.
– В порту Тартус прошли совместные учения Вооруженных сил России и Сирийской Арабской республики.
– На Северном флоте 10 истребители и бомбардировщиков отработали совместный выход в атаку, бомбометание, воздушный бой и фигуры высшего пилотажа.
– В состав Северного флота принят танкер среднего класса “Академик Пашин”, универсальное судно тылового обеспечения.
– Разведывательные подразделения радиационной, химической и биологической обороны Балтийского флота готовятся к конкурсу «Безопасная среда».
– 24 января исполнится 300 лет первому российскому Морскому Уставу. На флотах пройдут мероприятия, посвященные истории его создания.
Источник: Вести.Севастополь