Военнослужащие ЧФ проходят боевую подготовку на полигонах Крыма

15 июня 2019     21
Военнослужащие ЧФ проходят боевую подготовку на полигонах Крыма

Соединения береговой обороны и морской пехоты Черноморского флота отрабатывают задачи боевой подготовки на полигонах Крыма, сообщила пресс-служба флота в субботу.

Боевая подготовка проходит на полигонах Ангарский, Перевальное и Казачий.

«Личный состав участвует в занятиях по видам одиночной подготовки, в тренировках по вождению боевых машин, тактике ведения боя, огневой подготовке, мероприятиях по радиационной, химической и биологической защите», – говорится в сообщении.

Первичным навыкам владения штатным вооружением обучается молодое пополнение, прибывшее в ходе весеннего призыва этого года.

Всего в мероприятиях боевой подготовки задействовано более тысячи военнослужащих и 100 единиц боевой и спецтехники.

Источник: Вести Севастополя

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