Военнослужащие ЧФ проходят боевую подготовку на полигонах Крыма

Соединения береговой обороны и морской пехоты Черноморского флота отрабатывают задачи боевой подготовки на полигонах Крыма, сообщила пресс-служба флота в субботу.
Боевая подготовка проходит на полигонах Ангарский, Перевальное и Казачий.
«Личный состав участвует в занятиях по видам одиночной подготовки, в тренировках по вождению боевых машин, тактике ведения боя, огневой подготовке, мероприятиях по радиационной, химической и биологической защите», – говорится в сообщении.
Первичным навыкам владения штатным вооружением обучается молодое пополнение, прибывшее в ходе весеннего призыва этого года.
Всего в мероприятиях боевой подготовки задействовано более тысячи военнослужащих и 100 единиц боевой и спецтехники.
Источник: Вести Севастополя