Военнослужащим-контрактникам в Крыму могут повысить зарплату из-за климата

Министерство обороны предлагает военным, служащим в Крыму по контракту, доплачивать 10% за непростые климатические условия.

Оборонное ведомство подготовило проект соответствующего постановления и опубликовало на официальном портале проектов нормативных актов, сообщает РИА Новости.

В пояснительной записке к документу говорится, что МО РФ выступает с подобной инициативой из-за ухудшения климатических условий и экологической обстановки в местах дислокации воинских частей на территории полуострова. Отрицательное влияние на климат оказывает водная блокада Крыма со стороны Украины.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь