Военнослужащих авиабазы Хмеймим с праздником поздравил ансамбль Черноморского флота

Артисты Ансамбля песни и пляски Черноморского флота выступили с праздничной программой, посвящённой Дню защитника Отечества, перед российскими военнослужащими на авиабазе Хмеймим в Сирии.
Ансамбль исполнил известные советские и российские песни, посвященные армии и флоту. Специально для этого выступления коллектив подготовил номера в честь 75-летия Победы.
Как сообщает пресс-служба флота, военнослужащие российской авиабазы тепло встретили флотских артистов, особых аплодисментов были удостоены традиционные военно-морские композиции.Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь