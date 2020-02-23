Военнослужащих авиабазы Хмеймим с праздником поздравил ансамбль Черноморского флота

Как сообщает пресс-служба флота, военнослужащие российской авиабазы тепло встретили флотских артистов, особых аплодисментов были удостоены традиционные военно-морские композиции.

Ансамбль исполнил известные советские и российские песни, посвященные армии и флоту. Специально для этого выступления коллектив подготовил номера в честь 75-летия Победы.

Артисты Ансамбля песни и пляски Черноморского флота выступили с праздничной программой, посвящённой Дню защитника Отечества, перед российскими военнослужащими на авиабазе Хмеймим в Сирии.

В СевТЮЗе поставили спектакль по книге Энн Файн «Дневник кота-убийцы» Смешная и в то же время поучительная история «Дневник кота-убийцы» английской писательницы Энн Файн уже завоевала сердца читателей по всему …



Военнослужащих авиабазы Хмеймим с праздником поздравил ансамбль Черноморского флота Артисты Ансамбля песни и пляски Черноморского флота выступили с праздничной программой, посвящённой Дню защитника Отечества, перед российскими военнослужащими на авиабазе …



Панарин уверен, что Овечкин побьёт рекорд Гретцки по голам в НХЛ 10:28 Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин выразил уверенность, что его соотечественник, форвард «Вашингтон Кэпиталз», Александр Овечкин сможет побить рекорд …

