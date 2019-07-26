Военнослужащих Черноморского флота наградили орденами

26 июля 2019     8
Военнослужащих Черноморского флота наградили орденами

На торжественном собрании в преддверии Дня военно-морского флота, по указу Президента страны, трём военнослужащим Черноморского флота вручили ордена “За заслуги перед Отечеством” первой и второй степени, а еще – медали Ушакова, Жукова и благодарности от правительства и Законодательного собрания региона.

В этом году Черноморский флот получит 13 кораблей и судов. Об этом заявил командующий Игорь Осипов. Сегодня он поздравил моряков с наступающим праздником.

«Черноморский флот будет и впредь надежно стоять на страже юго-западных границ нашего государства, бдительно защищать мирное небо и созидательный труд россиян, являясь гарантом безопасности и мира в причерноморском регионе», – заявил командующий Черноморским флотом Игорь Осипов.

«Правительство Севастополя каждый день должно работать над тем, чтобы улучшать качество жизни севастопольцев, улучшать качество жизни семей военнослужащих военно-морского флота», – такую задачу поставил врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

«Из поколения в поколение моряки Черноморского флота являются примерами воинской доблести, чести, преданности присяги и боевому братству, –  отметила в своем выступлении председатель Заокнодательного собрания города Екатерина Алтабаева. – Как говорил Михаил Петрович Лазарев, из черноморцев выходят такие моряки, что сделали бы честь всякому флоту в Европе, а мы сегодня добавляем – в мире».

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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