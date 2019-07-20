Военно-историческая операция "Керченский десант" прошла в Крыму

В Керчи в третий раз прошла военно-историческая операция “Керченский десант “Дорога мужества”.
Участники операции форсировали Керченский пролив со стороны Таманского полуострова.
В течение нескольких часов три боевые разведывательные машины оказались на побережье посёлка Героевка у памятника Эльтигентскому десанту.
«Мы пытаемся сохранить истинную историю нашей страны, сохранить истинный героизм нашего народа», – сказал руководитель военно-технического общества.
На время проведения акции зелёный коридор через пролив был обеспечен силами Федеральной пограничной службы и МЧС.
Источник: Вести.Севастополь