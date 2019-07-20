Военно-историческая операция "Керченский десант" прошла в Крыму

На время проведения акции зелёный коридор через пролив был обеспечен силами Федеральной пограничной службы и МЧС.

В течение нескольких часов три боевые разведывательные машины оказались на побережье посёлка Героевка у памятника Эльтигентскому десанту.

В Керчи в третий раз прошла военно-историческая операция “Керченский десант “Дорога мужества”.

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Военно-историческая операция "Керченский десант" прошла в Крыму В Керчи в третий раз прошла военно-историческая операция “Керченский десант “Дорога мужества”. Участники операции форсировали Керченский пролив со стороны Таманского …

