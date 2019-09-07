Военно-исторический фестиваль открыли реконструкторы из Румынии

7 сентября 2019     22
Военно-исторический фестиваль открыли реконструкторы из Румынии

Иностранные гости показали театрализованные бои гладиаторов.

7 сентября в Севастополе открылся VI Военно-исторический фестиваль. Первой площадкой программы стал парк имени Анны Ахматовой, где выступили реконструкторы из Румынии.

Они продемонстрировали зрителям, как готовились к боям гладиаторы, тренировались легионеры, провели мастер-классы по античному искусству.

После прошли показательные гладиаторские бои и античные театральные выступления.

Завершится всё в 18:40 театральным шествием.

Продолжительность Военно-исторического фестиваля в этом году увеличена в три раза, а программа расширена до 21 площадки, благодаря сотрудничеству с организаторами уличных городских мероприятий «Московские сезоны».

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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