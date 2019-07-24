Военно-историческому музею Черноморского флота передали копию Знамени Победы

В преддверии Дня ВМФ Военно-историческому музею фортификационных сооружений Черноморского флота в Балаклаве была торжественно передана копия Знамени Победы.
Вынос знамени сопровождала рота почётного караула и военный оркестр. Руководил ритуалом заместитель командующего Черноморским флотом контр-адмирал Игорь Курочкин, сообщает пресс-служба флота. Копию Знамени Победы в Севастополь привезли из Центрального музея Вооружённых Сил России – именно там хранится оригинал полотнища, воздвигнутого в мае 1945-го над Рейхстагом.
В торжестве участвовали представители ветеранских организаций города, сотрудники Военно-исторического музея и воспитанники Международного детского центра «Артек».
Служба информации «Вести – Севастополь»
Фото Центрального музея Вооруженных сил России
Источник: Вести.Севастополь