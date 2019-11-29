Военную технику, установленную на Сапун-горе вернут в строй

Военная техника времён Великой Отечественной войны, которая выставлена под открытым небом на Сапун-горе, вновь оживёт. Танки, самоходные арт-установки отреставрируют силами военнослужащих.

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С особой нежностью и осторожностью поднимают Катюшу военнослужащие автобронетанковой бригады Черноморского флота. Система реактивного огня времён Великой Отечественной на день Победы должна встать в парадный строй.

Чугунный блок мотора на секунды оживает, но стабильно не работает: нет компрессии в одном из цилиндров, не настроен карбюратор. На ремонт машина поедет на буксире. Аккуратно и плавно Урал тянет ретро-автомобиль.

«Мы обследуем, что-то заменим, что-то новое найдём. Всё, чтобы пушка только не стреляла», – рассказывает командир 133-й отдельной бригады материально-технического обеспечения Андрей Горбачёв.

А чтобы сдвинуть другой экспонат выставки военной техники под открытым небом, нужно приложить больше усилий.

Бронированная ремонтно-эвакуационная машина тянет на двух стальных тросах самоходную 152-миллиметровую артиллерийскую установку. Битва гигантов: 30 тонн против 40. От асфальта на Диораме ничего не останется.

Покрытие всё равно будут менять в рамках реконструкции мемориального комплекса на Сапун-горе. Эти работы завершат к 9 Мая, как и ремонт боевых музейных машин. Пополнять колонну боевой техники эксклюзивными раритетными единицами в Севастополе уже стало традицией: на прошлый День Победы инженеры Черноморского флота вернули к жизни тяжёлый танк ИС-2 и легендарную «Тридцать четвёрку». В клубах белого дыма и под аплодисменты зрителей они выполнили задачу: без заминок прошли 1100 метров по главным улицам города.

Ростислав Колмагоров, Наталья Бабкевич

Источник: Вести.Севастополь