Военные крымских подразделений ПВО примут участие в учениях в Египте

«Совместное учение пройдёт в три этапа. <…> Заключительным этапом учения станет практическое выполнение отражения удара воздушного противника подразделениями ПВО», – рассказал замначальника войск ПВО и авиации ЮВО полковник Валерий Черныш.

Мероприятия пройдут на территории Арабской Республики Египет с 26 октября по 7 ноября 2019 года, сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

В предстоящих учениях войск ПВО «Стрела дружбы-2019» впервые будут участвовать военнослужащие Южного военного округа из Крыма, Волгоградской области, Краснодарского края и Северной Осетии.

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