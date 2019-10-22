Военные крымских подразделений ПВО примут участие в учениях в Египте

В предстоящих учениях войск ПВО «Стрела дружбы-2019» впервые будут участвовать военнослужащие Южного военного округа из Крыма, Волгоградской области, Краснодарского края и Северной Осетии.
Мероприятия пройдут на территории Арабской Республики Египет с 26 октября по 7 ноября 2019 года, сообщили в пресс-службе Южного военного округа.
«Совместное учение пройдёт в три этапа. <…> Заключительным этапом учения станет практическое выполнение отражения удара воздушного противника подразделениями ПВО», – рассказал замначальника войск ПВО и авиации ЮВО полковник Валерий Черныш.
Служба информации «Вести – Севастополь»
Фото: mil.ru
Источник: Вести.Севастополь