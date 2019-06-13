Военные оркестры преподнесли севастопольцам музыкальный подарок

13 июня 2019     23
Военные оркестры преподнесли севастопольцам музыкальный подарок

В день России Севастополь получил подарок от войск национальной гвардии. Девять военных оркестров из разных концов страны: от Новосибирска до Ростова-на-Дону – прошли марш-парадом по центральным улицам города.

Фестиваль под названием “Всегда на страже” проходит в Севастополе в третий раз. Зрители приветствуют гостей аплодисментами, а в ответ получают то, что, по мнению Суворова, утраивало армию – музыку. Замыкает парад военный оркестр Черноморского флота. Все его участники выстраиваются на площади Нахимова и сливаются в общем марше.

 Праздник музыки длится шесть часов подряд. В перерывах исполнителей спасают квас и мороженое. Не перегревать стараются и инструменты.

 «Мне с моими музыкантами доводилось быть в командировке в Сирии, где мы выполняли задачи по укреплению морального духа наших военнослужащих, – рассказывает начальник военного оркестра Черноморского флота Александр Свириденко, – и надо сказать, это самые благодарные слушатели, потому что в тяжёлых условиях музыка воспринимается по-другому».

В завершение фестиваля подарком для всех его гостей и участников становится праздничный фейерверк, его сопровождают исполнением гимна России.

Анна Шустер, Антон Терёшкин, Михаил Шурмель, Александр Соловьёв

Источник: Вести Севастополя

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Военные оркестры преподнесли севастопольцам музыкальный подарок
Военные оркестры преподнесли севастопольцам музыкальный подарок

В день России Севастополь получил подарок от войск национальной гвардии. Девять военных оркестров из разных концов страны: от Новосибирска до …



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