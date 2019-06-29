Военные повторят показательные выступления на аэродроме «Южный»

29 июня 2019     24
Военные повторят показательные выступления на аэродроме «Южный»

В Севастополе завершилась первая часть показательных выступлений. На одной из площадок парка “Патриот” прошла демонстрация возможностей специальной техники береговых войск Черноморского флота. 

Для тех, кто не успел прийти к началу программы, её ещё раз повторят в 14 часов. В это же время в акватории Севастопольской бухты начнётся морская часть форума “Армия-2019”.

Напомним, форум “Армия-2019” проходит в Севастополе с 28 июня по 30 июня. Добраться до площадок форума можно на бесплатных автобусах или на общественном транспорте. 

Источник: Вести.Севастополь

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