Военные полицейские приняли присягу в Херсонесе

На территории музея заповедника «Херсонес Таврический» возле Владимирского собора приняли присягу 13 военных полицейских.

Все они крымчане и прибыли в Севастополь для прохождения срочной службы. Поддержать молодых людей в такой ответственный момент приехали их семьи.

Площадь около Владимирского собора выбрана не случайно – именно здесь в древнем Херсонесе воины получали благословение и все возвращались из боя живыми. В понедельник новобранцы приступят к несению службы. В военной полиции Севастополя срочную службу уже проходят 46 человек.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь