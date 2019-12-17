Военные полицейские Севастополя готовятся к армейским международным играм

В Севастополе состоится отборочный этап конкурса «Страж порядка» среди 100 военных полицейских.

Для победы полицейские должны показать умение работать слаженно, тактическое мастерство и индивидуальные качества. Состязание состоит из четырёх этапов: стрельба из штатного оружия, преодоление полосы препятствий, гонка патрульного наряда на легковых автомобилях и командная гонка с преодолением естественных преград. Финальный этап – полоса препятствий длинной 1,5 км с 30 преградами, некоторые из них возможно преодолеть только за счёт командной работы, сообщает пресс-служба Черноморского флота.

По итогам конкурса, лучшие военнослужащие из состава подразделений военной полиции Севастопольского гарнизона отправятся на «Армейские международные игры-2020» в Ростов-на-Дону.



Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь