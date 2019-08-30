Военные следователи начали проверку по факту драки на пляже Омега

30 августа 2019     26
Военные следователи начали проверку по факту драки на пляже Омега

В конфликте, который произошел вечером 25 августа на пляже Омега в Севастополе, разбирается 531 военный следственный отдел Следственного комитета России. Дело в том, что зачинщики драки проходят военную службу по призыву в войсковой части 80365.

Двое молодых людей на чёрном BMW с тонированными стеклами въехали на закрытую для транспорта территорию пляжа. Молодая женщина, гулявшая там с 3-летним ребенком, сделал им замечание. Тогда мужчины вышли из иномарки и ударили женщину. За нее вступился муж – досталось и ему, завязалась драка. Остановить нападавших удалось только полицейским, которых вызвали очевидцы. По словам прохожих, женщину избили до крови.

Сейчас военные следователи начали доследственную проверку, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего. По результатам этой проверки будет принято процессуальное решение.

Служба информации “Вести – Севастополь

Фото с сайта sm-news.ru

Источник: Вести.Севастополь

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