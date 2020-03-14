Военные Черноморского флота будут голосовать за изменения в Конституцию на кораблях

14 марта 2020     20
Военные Черноморского флота будут голосовать за изменения в Конституцию на кораблях

Военнослужащие Черноморского флота, находящиеся в плавании 22 апреля, смогут проголосовать по поправкам к Конституции РФ прямо на кораблях.

Севизбирком обсудил с Черноморским флотом возможность голосования на кораблях. Специальные участки будут созданы для военнослужащих прямо на кораблях.

Об этом сообщил ИА «ТАСС» председатель городской избирательной комиссии Севастополя Сергей Даниленко. Он уточнил, что в прошлом году во время выборов регионального парламента осенью на трех кораблях ЧФ были созданы такие участки. Количество участков к голосованию 22 апреля, пока что не определено.

Также в Севастополе участки для голосования откроют в городской больнице №1 и Военно-морском клиническом госпитале. 

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

Четвертый посещавший Трампа делегат из Бразилии заразился коронавирусом
Четвертый посещавший Трампа делегат из Бразилии заразился коронавирусом

Четвертый человек из делегации бразильского президента Жаира Болсонару, посещавшей президента США Дональда Трампа, получил положительные анализы на коронавирус. Об этом …


Бывшая чемпионка UFC разозлила фанатов готовностью к эпидемии
Бывшая чемпионка UFC разозлила фанатов готовностью к эпидемии

Our coronavirus panic shopping list is: Nonexistent. It’s no secret I’ve been a proud preppier for years- but let’s all …


Мишустин заявил о неблагоприятном сценарии развития коронавируса
Мишустин заявил о неблагоприятном сценарии развития коронавируса

Ситуация с коронавирусом в мире развивается по неблагоприятному сценарию. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, передает РИА Новости. На …


Мишустин распорядился усилить контроль в аэропортах и на вокзалах
Мишустин распорядился усилить контроль в аэропортах и на вокзалах

Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился усилить контроль в пунктах пропуска через границу, в аэропортах и на вокзалах на 14-15 марта …


Кравчук раскритиковал позицию соратницы Порошенко по Донбассу
Кравчук раскритиковал позицию соратницы Порошенко по Донбассу

Первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире передачи украинского журналиста Савика Шустера 14 марта сделал замечание председателю фракции «Европейская солидарность» …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты