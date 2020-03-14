Военные Черноморского флота будут голосовать за изменения в Конституцию на кораблях

Военнослужащие Черноморского флота, находящиеся в плавании 22 апреля, смогут проголосовать по поправкам к Конституции РФ прямо на кораблях.

Севизбирком обсудил с Черноморским флотом возможность голосования на кораблях. Специальные участки будут созданы для военнослужащих прямо на кораблях.

Об этом сообщил ИА «ТАСС» председатель городской избирательной комиссии Севастополя Сергей Даниленко. Он уточнил, что в прошлом году во время выборов регионального парламента осенью на трех кораблях ЧФ были созданы такие участки. Количество участков к голосованию 22 апреля, пока что не определено.

Также в Севастополе участки для голосования откроют в городской больнице №1 и Военно-морском клиническом госпитале.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь