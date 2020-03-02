Военный врач представляет Севастополь в полуфинале конкурса «Лидеры России. Здравоохранение»

2 марта 2020     13
Военный врач представляет Севастополь в полуфинале конкурса «Лидеры России

Екатерина Леонтьева из 1472 Военно-морского клинического госпиталя Минобороны России стала единственной жительницей Севастополя, которая вышла в полуфинал конкурса «Лидеры России» по специализации «Здравоохранение».

Полуфинал начался 1 марта в московском Экспоцентре на Красной Пресне.

«На конкурсе собралась квинтэссенция лучших специалистов в области здравоохранения, которые помогут увеличить продолжительность жизни, улучшить здоровье граждан, а также получить пациентам должное внимание со стороны медицинских работников. Эти люди в ближайшие годы должны стать теми лидерами, которые будут менять отрасль. Площадка конкурса позволяет обсуждать и формировать конкретные предложения», – сказал на церемонии открытия министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Отрасль испытывает определенный недостаток управленцев. В системе здравоохранения есть много позиций, где нужны молодые специалисты, цель которых сделать медицину в стране лучше. Современная ситуация требует от нас по-новому выстроить структуру управления здравоохранением. По итогам конкурса будет сформирован общий кадровый резерв для медицинских учреждений», – добавил Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.

Республику Крым представляют три человека: Ирина Алтухова из Крымского медицинского информационно-аналитического центра, Оксана Курдес из Симферопольской клинической больницы, Алексей Ганин из Керченского медицинского колледжа.

30 победителей специализации «Здравоохранение» будут объявлены 5 марта, а 10 лучших участников попадут в суперфинал основного конкурса «Лидеры России», который пройдет в конце марта в Сочи.

Служба информации «Вести – Севастополь» Фото media.informpskov.ru

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

Около парка «Учкуевка» запретят остановку и стоянку
Около парка «Учкуевка» запретят остановку и стоянку

Новые дорожные знаки появятся в районе парка «Учкуевка» 18 марта. Для оптимизации транспортных потоков, на участках дорог «Подъезд к Учкуевке» …


Военный врач представляет Севастополь в полуфинале конкурса «Лидеры России
Военный врач представляет Севастополь в полуфинале конкурса «Лидеры России. Здравоохранение»

Екатерина Леонтьева из 1472 Военно-морского клинического госпиталя Минобороны России стала единственной жительницей Севастополя, которая вышла в полуфинал конкурса «Лидеры России» …


Севастопольцы через соцсети жалуются на благоустройство
Севастопольцы через соцсети жалуются на благоустройство

Территории вокруг детских садов, школ, больниц и других социальных объектов Севастополя нуждаются в благоустройстве. Причиной одной из первых жалоб в …


Крым возглавил рейтинг направлений для экстремального отдыха в России
Крым возглавил рейтинг направлений для экстремального отдыха в России

Крым лидирует в списке самых желанных российских направлений у любителей экстремального отдыха. К такому выводу пришли эксперты сервиса бронирования жилья для отдыха …


На пожаре в Крыму погиб человек
На пожаре в Крыму погиб человек

Пожарные потушили возгорание в частном жилом доме и обнаружили на месте тело 46-летнего мужчины. В 02:27 1 марта в МЧС …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты