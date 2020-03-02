Военный врач представляет Севастополь в полуфинале конкурса «Лидеры России. Здравоохранение»

Екатерина Леонтьева из 1472 Военно-морского клинического госпиталя Минобороны России стала единственной жительницей Севастополя, которая вышла в полуфинал конкурса «Лидеры России» по специализации «Здравоохранение».

Полуфинал начался 1 марта в московском Экспоцентре на Красной Пресне.

«На конкурсе собралась квинтэссенция лучших специалистов в области здравоохранения, которые помогут увеличить продолжительность жизни, улучшить здоровье граждан, а также получить пациентам должное внимание со стороны медицинских работников. Эти люди в ближайшие годы должны стать теми лидерами, которые будут менять отрасль. Площадка конкурса позволяет обсуждать и формировать конкретные предложения», – сказал на церемонии открытия министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Отрасль испытывает определенный недостаток управленцев. В системе здравоохранения есть много позиций, где нужны молодые специалисты, цель которых сделать медицину в стране лучше. Современная ситуация требует от нас по-новому выстроить структуру управления здравоохранением. По итогам конкурса будет сформирован общий кадровый резерв для медицинских учреждений», – добавил Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.