Военный оркестр впервые выступил в Античном театре Херсонеса

10 июня 2019     12
Военный оркестр впервые выступил в Античном театре Херсонеса

В Античном театре музея-заповедника «Херсонес Таврический» впервые прошел концерт Образцово-показательного оркестра войск национальной гвардии РФ.

Поскольку фестиваль посвящен Дню России, все произведения – русские.

Послушать выступление оркестра собрались более 500 жителей и гостей Севастополя.

Выступление прошло в рамках Всероссийского фестиваля военных оркестров войск национальной гвардии Российской Федерации «Всегда на страже – 2019», который стартовал сегодня и продлится до 12 июня. В мероприятии примут участие лучшие оркестры Росгвардии со всей России.

Какие еще выступления пройдут в городе в рамках фестиваля прочитать можно здесь

Источник: Вести Севастополя

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