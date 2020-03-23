Военных медиков задействуют в случае вспышки коронавируса в Севастополе

В Севастополе медперсонал Черноморского флота может быть задействован в случае ухудшения эпидемиологической обстановки. Об этом сегодня сообщил врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев на пресс-конференции.
Он подчеркнул, что нагрузку с севастопольскими врачами могут разделить и военно-медицинские службы Черноморского флота. Резервные мощности флота глава города предполагает задействовать в случае массового распространения коронавирусной инфекции в городе.
В Севастополе приводят в порядок медицинский корабль-госпиталь «Енисей». Он будет подготовлен на случай ЧС. Но глава города надеется, что в этом не будет необходимости.
Как отметил врио губернатора, на сегодняшний день гражданские медики отлично справляются с нагрузкой тем кадровым потенциалом, который имеется в наличии.
На сегодняшний день, по мнению Михаила Развожаева, ничего не предвещает серьезных осложнений эпидемиологической обстановки.Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь