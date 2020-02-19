Возбуждено уголовное дело в отношении отца ребенка, ранившего себя из «Осы»

19 февраля 2020     22
Возбуждено уголовное дело в отношении отца ребенка, ранившего себя из «Осы»

В Крыму Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении мужчины, дочь которого случайно выстрелила себе в голову из травматического пистолета. 

Мужчину привлекут к ответственности по статье за небрежное хранение огнестрельного оружия, повлекшем тяжкие последствия.

Следственным отделом по Центральному району города Симферополя установлено, что шестилетняя девочка, находясь в припаркованном у магазина автомобиле, в отсутствие отца открыла бардачок, достала хранившийся там пистолет «Оса» и произвела выстрел себе в голову, сообщает ИА «Крыминформ».

Сейчас ребенок находится в реанимации Республиканской детской клинической больницы. Девочка подключена к аппарату искусственной вентиляции легких и находится в очень тяжелом состоянии.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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