Возбуждено уголовное дело по факту исчезновения девочки в Раздольненском районе

13 ноября 2019     8
Возбуждено уголовное дело по факту исчезновения девочки в Раздольненском районе

На место выехало руководство и сотрудники управления криминалистики Главного следственного управления.

По факту исчезновения в селе Кропоткино Раздольненского района 5-летней Дарьи Пилипенко возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Крыму и Севастополю.

Об исчезновении ребёнка сообщил в полицию отец девочки. Он пояснил, что уехал из дома по делам и закрыл дочь дома. Когда вернулся, дверь была открыта, а ребёнка не было. Поиски в селе оказались безрезультатными.

На место выехал и.о. руководителя ГСУ СК России по Республики Крым и городу Севастополю Владимир Терентьев, следователи-криминалисты и эксперты ведомства.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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