Воздушные трюки в спектакле «Тарзан» ставила гимнастка цирка «Дю Солей»

19 ноября 2019     18
Воздушные трюки в спектакле «Тарзан» ставила гимнастка цирка «Дю Солей»

В новой постановке театра танца имени Вадима Елизарова «Тарзан» все воздушные сцены ставила гимнастка цирка «Дю Солей» Анастасия Маркелова. О новой работе в интервью Вести ФМ рассказал режиссер-постановщик хореографического спектакля Сергей Волошин.

По его словам, большая часть музыки основана на африканских перкуссионных звуках в стиле афроджаза.  Хореографа по «афроджазу» нашли в Севастополе – это руководитель студии свободного танца «Босиком» Екатерина Астахова. По словам режиссера, сцены под музыку африканских ударных должны привести зрителя в восторг от их массовости и хореографической раскрываемости такой музыки. 

Вести ФМ – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь

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