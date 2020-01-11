Возле посёлка Флотское обнаружен боеприпас времён ВОВ

11 января 2020     21
Возле посёлка Флотское обнаружен боеприпас времён ВОВ

В ходе земляных работ возле посёлка Флотское рабочие обнаружили предмет, напоминающий артиллерийский снаряд времён Великой Отечественной Войны.

На место были вызваны взрывотехники ОМОН «Беркут», которые идентифицировали находку как 305-миллиметровый артиллерийский снаряд, сообщает пресс-служба Росгвардии. Именно такие боеприпасы использовались при обороне Севастополя на 30-й и 35-й береговых батареях.

Росгвардейцы совместно с сапёрами МЧС, вывезли снаряд на полигон для уничтожения.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото: Росгвардия

Источник: Вести.Севастополь

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