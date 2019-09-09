Воинов, погибших при Первой обороне Севастополя, перезахоронили на Братском кладбище

Останки 37 солдат и сестры милосердия предали земле с воинскими почестями.
После получения официального разрешения, неизвестные защитники Севастополя были торжественно перезахоронены на Братском кладбище.
Особый интерес у историков вызвала судьба сестры милосердия, могила которой была обнаружена во время работ на бывшем 4-м бастионе Исторического бульвара.
Предположительно, это жительница Севастополя в возрасте 35-40 лет. Она была похороненная в военной форме.
Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь
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