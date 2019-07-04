Война и море: в Севастополе открылась выставка Виктора Толочко

4 июля 2019     27
Война и море: в Севастополе открылась выставка Виктора Толочко

Во время Великой Отечественной художник участвовал в боях на Центральном фронте и в перерывах между атаками писал портреты фронтовых товарищей. После Победы Виктор Толочко посвятил своё творчество Крыму.

Живопись – лучший инструмент для разговора с природой – любил повторять художник. Сегодня эти слова становятся эпиграфом к новой выставке в Севастополе. Визитная карточка мастера – Херсонесский колокол. Вдова художника вспоминает: над этой работой её супруг трудился почти два года, а в завершение несколькими росчерками кисти добавил в пейзаж две фигуры.

«Я говорю: – Ой, как хорошо, как оживилась работа.

– А ты видишь, что это ты? Я тебя здесь имел в виду, правда, со спины пока», – рассказывает Елена Толочко.

Виктор Толочко как будто переносил на холсты слова Жюль Верна: “Море – это вечное движение и любовь”. В Крым и Севастополь художник влюбился в конце 50-х годов, когда приехал сюда после окончания Харьковского художественного института. В Ялте и Севастополе из-под кисти Виктора Толочко вышли десятки работ.

Важной темой в творчестве художника стала война. Толочко служил, был на фронте, получил несколько серьёзных ранений, а на Курской дуге даже был похоронен заживо. Спас Виктора друг, опознавший его по значку в форме музыкальной лиры.

Так искусство помогло спасти жизнь, шутил Виктор Толочко. В свободные минуты после боя он часто рисовал и даже научился музицировать. Сравнивал с музыкой и живопись. Какая разница, что использовать, ноты или краски, лишь бы они задели струны души. Искать картины, созвучные своему настроению, севастопольцы смогут на выставке, открытой на ул. Гоголя, 2 до конца июля.

Анна Шустер, Антон Терешкин, Екатерина Малунова

Источник: Вести.Севастополь

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