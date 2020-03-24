Вокзал Севастополя сделают доступнее для маломобильных граждан

Кроме того, будут смонтированы кнопки вызова сотрудников вокзала, визуальные и тактильные информационные средства в зале ожидания, кассовом зале и на перроне. Будут усилены звуковые системы для людей с нарушением слуха. Работы профинансируют из федерального бюджета.

Проект предусматривает установку пандуса с поворотными площадками, кассы с низким окном и поручней, сообщает Крымский филиал Главгосэкспертизы.

Главгосэкспертиза одобрила проект работ по адаптации железнодорожного вокзала Севастополя под нужды людей с ограниченными физическими возможностями.

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