Вокзал Севастополя сделают доступнее для маломобильных граждан

Главгосэкспертиза одобрила проект работ по адаптации железнодорожного вокзала Севастополя под нужды людей с ограниченными физическими возможностями.
Проект предусматривает установку пандуса с поворотными площадками, кассы с низким окном и поручней, сообщает Крымский филиал Главгосэкспертизы.
Кроме того, будут смонтированы кнопки вызова сотрудников вокзала, визуальные и тактильные информационные средства в зале ожидания, кассовом зале и на перроне. Будут усилены звуковые системы для людей с нарушением слуха. Работы профинансируют из федерального бюджета.Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь